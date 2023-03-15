Місія МВФ завершила роботу у Варшаві щодо нової програми з Україною 

Місія Міжнародного валютного фонду завершила дискусії з українською владою 8-15 березня у Варшаві щодо нової програми співпраці.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

"Обговорення між співробітниками МВФ та українською владою були продуктивними, і було досягнуто дуже значного прогресу в досягненні згоди щодо комплексу заходів, які могли б стати основою програми, що підтримується Фондом", – заявив Степанян.

З огляду на цей прогрес, співробітники МВФ та влада очікують "завершити обговорення найближчими днями".

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Команда України на перемовинах з МВФ розраховує, що Програма розширеного фінансування буде чітко структурована на два етапи - воєнний та повоєнний - і триватиме чотири роки.

Міжнародний валютний фонд 8 березня розпочав дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми.