Доходи Ferrexpo торік впали на половину

За підсумками 2022 року доходи групи Ferrexpo скоротились на 50% та становлять 1,2 мільярда доларів, оскільки внаслідок війни в Україні були накладені операційні та логістичні обмеження. У 2021 році доходи групи становили 2,5 мільярда доларів.

Про це йдеться в біржовому повідомленні компанії.

Базовий показник EBITDA скоротився на 47% до 765 млн дол у 2022 році ( у 2021 році він становив 1,45 млрд дол), що відображає баланс нижчих виробничих і ринкових факторів, частково компенсований прибутком від операційної курсу іноземної валюти в 339 млн дол.

Чисті грошові потоки від операцій склали 301 млн дол (у 2021 - 1, 09 млрд дол).

У компанії наголошують, що діяльність залишається прибутковою, незважаючи на значні проблеми, пов’язані з війною в Україні.

Компанія скоротила капітальні інвестиції до 161 млн дол в порівнянні з 361 млн дол у 2021.

Чиста грошова позиція станом на 31 грудня 2022 року становила 106 млн дол (на 31 грудня 2021 року – 117 млн дол).

Нагадуємо:

На початку лютого всі банківські рахунки Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який входить до групи Ferrexpo бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, було накладено арешт.

27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони. Суд французького міста Шамбері у грудні виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Після арешту Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.