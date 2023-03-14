У РФ схвалили продаж виробником шин Nokian Tyres свого бізнесу "Татнєфті"

Урядова комісія Росії з контролю за іноземними інвестиціями схвалила придбання ПАТ "Татнєфть" бізнесу фінського виробника шин Nokian Tyres в Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

Про підписання угоди про продаж було оголошено 28 жовтня 2022 року.

"Згідно з рішенням Урядової комісії РФ, загальна допустима вартість угоди, визначена Комісією, становить 23 050 млрд рублів. Буде застосовано фактичний обмінний курс рубля до євро, визначений Центральним банком Росії на день платежу.

Ціна, затверджена Урядовою комісією Росії, становитиме 286 мільйонів євро. Очікувалося, що початкова ціна угоди, оголошена 28 жовтня 2022 року, становитиме приблизно 400 мільйонів євро", - йдеться у заяві.

Компанія додає, що ісе ще залишається значна невизначеність щодо транзакції та термінів її проведення, а також щодо обмінного курсу рубля до євро на день платежу. Остаточне закриття угоди залежить від успішного завершення перевірок на відповідність нещодавнім змінам у санкціях.

Nokian Tyres обіцяє інформувати про хід процесу виходу з Росії.

У червні 2022 року Nokian Tyres оголосила, що ініціює контрольований вихід з Росії. Після закриття угоди Nokian Tyres припиняє всі свої операції в Росії, а персонал компанії в Росії перейде до нового власника.

Економічна правда