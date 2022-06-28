Фінський виробник шин Nokian Tyres виходить з ринку Росії

Фінський виробник шин Nokian Tyres ухвалив рішення покинути ринок Росії попри те, що 80% шин компанії для легкових автомобілів вироблялися у країні-агресорці.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Сьогодні Рада директорів Nokian Tyres прийняла рішення про контрольований вихід з російського ринку. У зв’язку з війною в Україні та подальшим посиленням санкцій для Nokian Tyres plc більше недоцільно продовжувати діяльність у Росії. Підготовка до виходу розпочнеться негайно, і компанія оцінить різні варіанти виходу", – йдеться у заяві.

Компанія очікує знецінення російських активів на суму приблизно 300 млн євро у другому кварталі 2022 року. З урахуванням цього, вартість чистих активів Nokian Tyres в Росії та Білорусі на 31 травня становила приблизно 400 млн євро.

Як додав Юкка Мойсіо, президент і генеральний директор компанії, там вирішили "вибудувати Nokian Tyres без присутності в Росії та зосередитися на можливостях зростання на інших основних ринках". У РФ компанія працевлаштовує 1600 співробітників, вона почала роботу на цьому ринку 17 років тому.

Аби забезпечити безперебійне постачання своєї продукції, Nokian Tyres продовжила нарощувати потужності на своїх заводах у Фінляндії та США, а також інвестувала в нові потужності в Європі.

У 2021 році приблизно 80% шин компанії для легкових автомобілів було вироблено в Росії, а бізнес-сфера Росія та Азія становила приблизно 20% чистих продажів Nokian Tyres.

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Нагадуємо:

Раніше фінський виробник шин Nokian Tyres заявляв, що більше не інвестує у російське виробництво, але вирішив не закривати свій завод у РФ.