Фінський виробник шин Nokian Tyres продав свої активи в РФ "Татнєфті" і йде з ринку

Компанія Nokian Tyres підписала угоду про продаж своїх російських активів ПАТ "Татнєфть" - орієнтовна сума угоди становитиме близько 400 млн євро.

Про це йдеься у заяві компанії.

"Nokian Tyres plc підписала угоду про продаж своїх російських підприємств ПАТ "Татнефть". Очікується, що ціна купівлі без боргів і грошових коштів становитиме близько €400 млн.

На остаточну ціну купівлі впливають, серед іншого, коригування чистих грошових коштів та оборотного капіталу, а також зміни обмінного курсу",- повідомила компанія.

"Угода підлягає схваленню відповідними регулюючими органами в Росії та виконанню інших умов, що створює значну невизначеність, пов'язану з термінами, умовами та закриттям угоди", - додали в Nokian Tyres.

У червні 2022 року Nokian Tyres оголосила, що ініціює контрольований вихід з Росії. Після закриття угоди Nokian Tyres припиняє всі свої операції в Росії, а персонал компанії в Росії перейде до нового власника.

Nokian Tyres працює в Росії з 2005 року. У 2021 році близько 80% легкових шин компанії було вироблено в Росії, а на бізнес-напрямок Росія і Азія припадало близько 20% чистих продажів Nokian Tyres.

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Вихід з Росії суттєво вплине на фінансові результати Nokian Tyres.

"Припинення поставок шин з Росії матиме негативний вплив на продажі, особливо в Центральній Європі, протягом наступних двох-трьох років. Для того, щоб забезпечити постачання своєї продукції, Nokian Tyres продовжує збільшувати потужності на своїх заводах у Фінляндії та США, а також продовжує інвестувати в нові потужності з постачання в Європі", - розповіли в компанії.

У рамках виходу з Росії у другому кварталі 2022 року було зафіксовано знецінення російських активів на суму 280,7 млн євро та списання відстрочених податкових активів у Росії на суму 20 млн євро.

"Через значну невизначеність остаточні наслідки для звітності, включаючи, серед іншого, курсові різниці, можуть бути оцінені лише тоді, коли операція буде належним чином завершена", - пояснили в компанії.

Економічна правда