У Києві та області можливі аварійні відключення – "Укренерго"

Споживання в Україні на рівні робочого дня, працюють всі види електротанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання.

Про це заявили в "Укренерго".

У компанії додали, що також продовжується незначний імпорт електроенергії. Тривають роботи з відновлення роботи електростанцій, пошкоджених внаслідок ракетних та дронових атак росіян.

"Все ще існують мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях внаслідок пошкоджень мереж, завданих останньою атакою росіян 9 березня.

При зростанні споживання у цих регіонах у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень. Також для усунення ризику перевантаження обладнання у Києві та Київській області можливі аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.



В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

"Складною залишається ситуація у прикордонних районах Чернігівщини, Сумщини та регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує розподільчі мережі", - додали в "Укренерго".



"Тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими атаками. Ми робимо усе можливе, щоб якомога швидше відновити надійність електропостачання", - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

Генерації електроенергії в Україні у вівторок достатньо для покриття всіх потреб споживачів в країні, водночас через пошкодження мережі подекуди зберігаються відключення.

Через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок російських обстрілів у чотирьох районах Києва та трьох районах області тривають стабілізаційні відключення електроенергії.

Економічна правда