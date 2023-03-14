У низці районів Києві та в області – відключення світла 

Через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок російських обстрілів у чотирьох районах Києва та трьох районах області тривають стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

А саме, відключення за графіками стосуються Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці та Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів", – пояснили у компанії.

Нагадуємо:

Генерації електроенергії в Україні у вівторок достатньо для покриття всіх потреб споживачів в країні, водночас через пошкодження мережі подекуди зберігаються відключення.