Електроенергії достатньо для потреб по всій країні, відключень майже немає – Міненерго

Генерації електроенергії в Україні у вівторок достатньо для покриття всіх потреб споживачів в країні, водночас через пошкодження мережі подекуди зберігаються відключення.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомила пресслужба міністерства.

У вівторок енергосистема працюватиме без обмежень споживачів електроенергії, адже потужності достатньо для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Водночас досі тривають ремонтні роботи на об‘єктах високовольтних мереж, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу.

Зокрема, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонт мережевої інфраструктури.

Як повідомили в енергетичній компанії ДТЕК, у Києві та області також частково застосовані стабілізаційні відключення.





