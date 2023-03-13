Біткоїн зростає після реакції регуляторів США на крах Silicon Valley Bank

Біткоїн та інші криповалюти зросли в понеділок після того, як влада США оголосила про плани обмежити наслідки краху Silicon Valley Bank, а криптовалютна компанія Circle запевнила інвесторів, що її прив'язка до біткоїна є безпечною.

Про це пише Reuters.

Міністерство фінансів США і Федеральна резервна система оголосили про низку заходів щодо стабілізації банківської системи і заявили, що вкладники SVB отримають доступ до своїх депозитів.

Ціна стейблкоіну USD Coin (USDC) відновилася до $0,9917, що ближче до його номіналу і вище мінімуму минулого тижня близько $0,88.

На вихідних USDC втратив прив'язку до долара 1:1 і досяг рекордного мінімуму в суботу через побоювання, що Circle - фірма, яка стоїть за USDC - може бути пов'язана з Silicon Valley Bank.

Генеральний директор Circle Джеремі Аллер повідомив, що резервний депозит USDC в розмірі $3,3 млрд, що зберігається в збанкрутілому Silicon Valley Bank, буде повністю доступний, коли банки США відкриються в понеділок.

"Операції Circle з USDC будуть відкриті для бізнесу, в тому числі з новими автоматизованими розрахунками через наше нове партнерство з Cross River Bank", - сказав Аллер.

Біткоїн виріс приблизно на 8% з недільних мінімумів, торгуючись на рівні $22 568.

Нагадаємо:

Федеральна резервна система США надасть додаткове фінансування, аби допомогти банківській системі функціонувати після краху Silicon Valley Bank та Signature Bank.

Читайте більше: Світ панікує через крах Silicon Valley Bank і боїться нової фінансової кризи. Все настільки серйозно?

Економічна правда