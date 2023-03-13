АРМА оголосило управителя арештованих активів виробника "Моршинської"

Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів (АРМА), визначило управителя для арештованих корпоративних прав IDS Ukraine, ним стала компанія "Карпатські мінеральні води".

Про це повідомила пресслужба АРМА.

В управління "Карпатських мінеральних вод" АРМА передає завод "Оскар" та дистрибуційну компанію DS, яка входить до групи IDS Ukraine.

Після проведення оцінки арештованих корпоративних прав з компанією укладуть договір управління.

ТОВ "Карпатські мінеральні джерела" є національним виробником мінеральних вод і безалкогольних напоїв, зокрема виробляє природну столову воду під торговою маркою "Карпатська джерельна", солодкі газовані напої "Соковинка" та енергетичний напій Dragon.

Працює на українському ринку понад 15 років, зареєстрована у Львівській області та належить Сергію Устенку.

Після проведення оцінки арештованих корпоративних прав з переможцем відбору буде укладено договір управління.

Нагадуємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів, оголосило конкурс на управителя виробника мінеральних вод, зокрема торгових марок "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi.

Інвестиційна група Dragon Capital закликала Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) зупинити вже оголошений та запустити новий конкурс на управителя активів групи компаній IDS Borjomi. У компанії заявили про порушення в його проведенні.

У АРМА заявили, що не наділені повноваженнями приймати рішення про те, які активи слід арештовувати, якими управляти, а якими - ні, а виконують ухвали суду.

Документи для участі в конкурсі загалом подали 10 учасників, 9 з яких надіслали свої пропозиції у визначений для цього строк та 1 компанія подала документи після закінчення дедлайну.

У червні 2022 року суд заарештував акції та кошти на суму 53,4 млн грн у компанії з виробництва та реалізації мінеральної води, яка належить російському олігарху Міхаілу Фрідману.

В Україні Фрідман з партнерами Германом Ханом та Пьотром Авеном володіє компанією IDS Group Ukraine, "дочкою" міжнародної групи IDS Borjomi International (входить до "Альфа-груп"). На ринку, крім того, що компанія є ексклюзивним імпортером води "Боржомі" в Україні, вона представлена низкою брендів, зокрема, водами "Моршинська" та "Миргородська".