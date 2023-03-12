IBOX повертається: мережа платіжних терміналів знову працює 

Термінали самообслуговування IBOX відновили свою роботу, після призупинення через ліквідацію АТ "IBOX банк".

Про це повідомляє компанія iBox у Facebook.

"Як і обіцяли - лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі по основним послугам", - ідеться у повідомленні.

Серед них: Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інші

IBOX – одна з найбільших мереж терміналів самообслуговування в країні, яка, зокрема, дозволяє поповнювати готівкою рахунки в популярному monobank та ще й не бере за це жодної комісії.

Причина, чому термінали перестали приймати готівку, полягала в рішенні НБУ відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "IBOX банк", якому належить ця мережа

Також читайте: Кінець гральним схемам. За що НБУ прикрив IBOX банк?

Нагадаємо:

До нових санкцій РНБО також потрапило ТОВ "Фінансова Компанія Лео", яке тісно пов'язане з ліквідованим за обслуговування "тіньових" азартних ігор IBOX банком.