Всі розділи
Укр / Рус

IBOX повертається: мережа платіжних терміналів знову працює 

Неділя, 12 березня 2023, 11:43 - Ігор Пилипів

Термінали самообслуговування IBOX відновили свою роботу, після призупинення через ліквідацію АТ "IBOX банк".

Про це повідомляє компанія iBox у Facebook.

"Як і обіцяли - лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі по основним послугам", - ідеться у повідомленні.

Серед них: Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інші

IBOX – одна з найбільших мереж терміналів самообслуговування в країні, яка, зокрема, дозволяє поповнювати готівкою рахунки в популярному monobank та ще й не бере за це жодної комісії.

Причина, чому термінали перестали приймати готівку, полягала в рішенні НБУ відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "IBOX банк", якому належить ця мережа

Також читайте: Кінець гральним схемам. За що НБУ прикрив IBOX банк?

Нагадаємо:

До нових санкцій РНБО також потрапило ТОВ  "Фінансова Компанія Лео", яке тісно пов'язане з ліквідованим за обслуговування "тіньових" азартних ігор IBOX банком. 

банк НБУ
Матеріали за темою
У США планують створити фонд для захисту депозитів через банкрутство Silicon Valley Bank 12 березня 2023, 10:00
Ухилення від сплати 400 млн податку: "Айбокс банк" підозрюють у "допомозі" гральному бізнесу 8 березня 2023, 17:33
У відділеннях IBOX BANK проходять обшуки – джерела 8 березня 2023, 14:26
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті