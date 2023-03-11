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США планує збільшити обмеження на експорт мікросхем до Китаю

Субота, 11 березня 2023, 13:27 - Ігор Пилипів
 
getty images

Адміністрація президента США працює над подальшим посиленням обмежень на експорт обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю.

Про це пише Bloomberg. 

Видання, посилаючись на   людей знайомих із ситуацією, зазначає, що уряд поінформував американські компанії про план, повідомивши їм, що очікує оголосити про нові обмеження вже наступного місяця. 

Правила можуть навіть подвоїти кількість машин, які вимагають спеціальних ліцензій на експорт, створюючи нові перешкоди для виробників обладнання, таких як Applied Materials – американська корпорація виробник інноваційного обладнання.

Нові обмеження вимагатимуть експортних ліцензій на певні машини та заборонятимуть громадянам США працювати в Китаї та інших країнах, які могли становити загрозу національній безпеці. Існують також положення, що обмежують підтримку або продаж технологій для певних типів продуктів.

Згідно з останніми положеннями, адміністрація планує координувати дії з урядами Нідерландів і Японії, двох інших ключових країн для виробництва мікросхем.

Нагадаємо: 

Міністерство фінансів США готує нову програму, яка може заборонити американські інвестиції в певні сектори Китаю. 

Уряд Нідерландів у середу заявив, що планує нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій для захисту національної безпеки, приєднавшись до зусиль США щодо обмеження експорту чипів до Китаю.

США Китай експорт технології
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Економічна правда
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