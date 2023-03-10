Новини 10 березня: Auchan подвоює присутність у РФ, тарифи на воду можуть підвищити

Про Auchan. Французький ритейлер Auchan планує відкрити нові магазини у Росії під назвою "Мій Ашан" та фактично подвоїти свою присутність на ринку РФ.

Про тарифи на воду. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) планує у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Про інфляцію. Зростання споживчих цін в Україні у лютому сповільнилося з 0,8% у січні до 0,7% та повернулось на рівень грудня.

Прро блокування податкових накладних. 40,35% активного бізнесу стикалися з блокуванням податкових накладних через зміни, які уряд вніс у постанову про систему моніторингу оцінки ризиків (СМКОР) у жовтні 2022 року.

Про "Антонова". Колишнім керівникам ДП "Антонов" повідомили про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил – за даними слідства, через дії експосадовців було знищено флагманський літак "Мрія".

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Метал, добрива та деревина. Як Україна може витіснити токсичні товари Росії та Білорусі із західних ринків

Україна може замінити Росію та Білорусь на ринках ЄС і замістити товари ворога та його сателіта на українському ринку. Проте це буде непросто.