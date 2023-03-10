Блокування податкових накладних торкнулося понад 40% активного бізнесу — бізнес-омбудсмен

40,35% активного бізнесу стикалися з блокуванням податкових накладних через зміни, які уряд вніс у постанову про систему моніторингу оцінки ризиків (СМКОР) у жовтні 2022 року.

Про це повідомив бізнес-омбудсмен Роман Ващук під час пресконференції 10 березня.

Так, за результатами дослідження Ради бізнес-омбудсмена, у четвертому кварталі 2022 року ДПС блокувала податкові накладні 65188 бізнесам, при тому, що у цей період активно працювало та подавало податкові накладні 161550 платників податків. Тобто, з блокуванням стикнулося понад 40% бізнесів.

Масові блокування податкових накладних у бізнесу з’явилися після того, як уряд вніс зміни до постанови, що регулювала критерії ризиковості бізнесу, які використовує СМКОР для ухвалення рішення про блокування накладних.

За словами Ващука, відповідну постанову уряд не прокомунікував належним чином і для багатьох підприємців нові правила стали несподіванкою.

"Ситуацію погіршило ще й те, що, мабуть, ненавмисно, зміни до СМКОР уряд вніс якраз в той час, як Росія почала завдавати масових ракетних ударів по енергетиці. Тобто, мало того, що бізнес відчув на собі чимало проблем через блекаути, так його життя ще й суттєво ускладнили зміни, пов’язані з адмініструванням ПДВ", — зазначив Роман Ващук у коментарі ЕП.

Після масових скарг бізнесу на роботу СМКОР уряд вніс нові зміни до своєї постанови у січні 2023 року. Вони врахували частину пропозицій бізнесу, та дещо покращили ситуацію з блокуваннями накладних. Наразі на розгляді Мінфіну перебуває ще один пакет змін до урядової постанови, однак їхній розгляд та затвердження затягується вже протягом кількох місяців.

У Раді бізнес-омбудсмена наголошують, що скарги на роботу СМКОР наразі перевищують 40% усіх скарг бізнесу, які до них надходять, що свідчить про критичне значення цієї проблеми для бізнес-середовища. Там також закликають владу до прозорого діалогу з бізнесом задля усунення проблем, які виникають під час адміністрування ПДВ.

Раніше в інтерв'ю ЕП голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев стверджував, що внесення змін до системи адміністрування ПДВ дозволило податковій заблокувати близько 4 млрд грн "схемного" податкового кредиту. Водночас, за його словами, "сума неспівставна з тими проблемами, які завдало це рішення бізнесу".

За розрахунками Гетманцева, до жовтневих змін держава блокувала 0,8% від усіх податкових накладних. При цьому, у грудні 2022 року відсоток блокування зріс до 1,5% накладних.

Читайте також: Данило Гетманцев: Якщо я мовчу, значить, я "в темі". Або "в долі". Або "в темі" і "в долі"