Регулятор розгляне поетапне підвищення тарифів на воду: з 1 квітня і 1 липня

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) планує у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів, додали в Комісії.

"Зокрема, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства.

З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Спочатку Нацкомісія з тарифів (НКРЕКП) 27 грудня 2022 року затвердила підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

У регуляторі пояснювали підвищення тарифів збільшенням обсягів реалізації, видатків на оплату праці, збільшенням амортизації та подорожчанням електроенергії.

Проте вже 30 грудня 2022 року регулятор скасував рішення щодо підвищення тарифів на водопостачання з 1 січня, а проєкт постанови направили на доопрацювання.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський пояснив, що під час ухвалення рішення 27 грудня члени Нацкомісії по-різному зрозуміли зміст постанови та "голосували за різні проєкти рішення".

"Крім того, рішення, запропоноване з голосу, суттєво відрізняється від проєктів, які були оприлюднені на сайті. Тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури тарифів.

Тому пропоную направити проєкти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на доопрацювання", – сказав під час засідання Ущаповський.

Економічна правда