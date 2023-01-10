Інфляція в Україні в 2022 році становила 26,6% – Держстат

У грудні 2022 року інфляція зросла порівняно з листопадом на 0,7%, за 2022 рік у цілому ціни зросли на 26,6%.

Про це свідчать дані Держстату.

При цьому базова інфляція в грудні порівняно із листопадом 2022 року становила 0,8%, за рік у цілому - 22,6%.

Ціни на продукти харчування на споживчому ринку у грудні зросли на 0,7% порівняно з листопадом, на 34,4% - до грудня 2021 року.

Так, у грудні на 2,5-0,9% подорожчали масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. Водночас на 2,7-0,1% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, цукор, м'ясо птиці, сало, свинина, рис.

Водночас ціни на яйця у річному вимірі зросли на 76,6%, на фрукти - на 73,8%, овочі - на 51,8%, рибу - на 45,8%. Ціни на паливо та мастила за рік збільшились на 69,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7% до листопада 2022 року, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%. До грудня 2021 року - на 22,7%.

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Одяг і взуття у місячному вимірі подешевшали на 2,6%, зокрема, одяг - на 3%, взуття - на 2,4%.

"Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,9% відбулося у першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,3% та фармацевтичної продукції - на 1%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,1%", - додали у Держстаті.

Нагадаємо:

Перехід бізнесу на альтернативні джерела енергії може спричинити збільшення інфляції на 1-2% у 2023 році, заявили в Мінекономіки.

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Економічна правда