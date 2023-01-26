Ціни в 2023 зростатимуть не так сильно: НБУ покращив прогноз

У Національному банку покращили свої прогнози щодо показників інфляції в Україні у 2023 році з 21% до 18,7%.

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики 26 січня.

"Національний банк прогнозує сповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році. Цьому сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключень електроенергії", — повідомив Пишний.

На 2024 рік Нацбанк прогнозує подальше сповільнення темпів інфляції — до 10,4% (у попередньому прогнозі йшлося про інфляцію нижче 10%), а на 2025 рік — 6,7%.

"Основний внесок в інфляцію в ці роки матиме адміністративна компонента через необхідність приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів", — пояснили у Нацбанку.

Крім цього, голова НБУ додав, що меншим темпам інфляції буде сприяти те, що український бізнес зумів пристосуватися до викликів війни.

Зазначимо, що 26 січня Нацбанк вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%, а також вчергове підвищив вимоги до резервування банками коштів за залишками на поточних рахунках.

Нагадуємо:

Національний банк України на засіданні в четвер, 26 січня, очікувано не змінив облікову ставку – вона залишилась на рівні 25%.

Економічна правда