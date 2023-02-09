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Українці придбали в "Дії" вже понад 350 тисяч військових облігацій на 350 мільйонів

Четвер, 9 лютого 2023, 15:15 - Олексій Павлиш

Українці придбали в "Дії" вже понад 350 тисяч військових облігацій - це майже 350 млн гривень для державного бюджету. 

Про це повідомив у Telegram голова Мінцифри Михайло Федоров.

"У Дії придбали вже понад 350 тисяч військових облігацій. Це - потужна підтримка в майже 350 млн гривень для державного бюджету. А отже, інвестиція в нашу перемогу.

Кожна гривня з облігації йде на заробітну плату військовим, лікарям, вчителям та зміцнення економіки країни. Держава має стабільно працювати, поки наші захисники і захисники готуються до звільнення тимчасово окупованих територій", - написав міністр.

Нагадаємо:

У січні Федоров повідомлялв про те, що українці придбали в "Дії" понад 250 тисяч військових облігацій - за його словами, це майже 250 млн гривень допомоги для ЗСУ.

З понеділка, 3 жовтня 2022 року, військові облігації стало можливим придбати на порталі "Дія".

Економічна правда

Дія облігації ОВДП Мінцифри
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