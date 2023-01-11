Українці придбали в "Дії" вже понад 250 тисяч військових облігацій на 250 мільйонів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українці придбали в "Дії" понад 250 тисяч військових облігацій - за його словами, це майже 250 млн гривень допомоги для ЗСУ.

Про це Федоров написав у Telegram.

"Це майже 250 млн гривень допомоги для ЗСУ. Зброя, каски, бронежилети, техніка, медикаменти. Все для захисту життів військових та якнайшвидшої деокупації Донецька, Маріуполя, Севастополя, Енергодара й інших тимчасово окупованих міст.

Купуючи облігації в Дії, ви не платите додаткову комісію продавцю або податок з отриманого доходу. Кожна облігація - це інвестиція в поразку росії, допомога військовим та підтримка для економіки України", - заначив міністр.

Нагадаємо:

З понеділка, 3 жовтня, військові облігації стало можливим придбати на порталі "Дія".

Економічна правда