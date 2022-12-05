Ще одна німецька енергокомпанія ініціювала арбітраж проти "Газпрому"

Німецька енергетична компанія RWE слідом за Uniper ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому" через відсутність поставок газу.

Про це пише Reuters із посиланнням на представника компанії, який не надав додаткових деталей.

RWE вдалась до такого кроку після того, як минулого тижня німецький енерогігант Uniper розпочав арбітражний процес в надії отримати мільярди євро компенсації від "Газпрому" за недопоставлені обсяги газу.

При цьому, як зазначає Reuters, частка RWE у постачанні російського газу була досить низькою: до 2023 року вона становила еквівалент 15 ТВт-год. З початку російського воєнного вторгнення в Україну цей показник скоротився до 4 ТВт-год.

"У разі повного припинення поставок, за нашими підрахунками, заміна решти 4 ТВт-год може коштувати щонайменше додаткових 400 млн євро", - писав у червні аналітик Stifel Research Мартін Тессьє.

Uniper зазнала 12,3 млрд доларів збитків через заміну російських постачань, які припинилися з кінця серпня, нагадали в агентстві.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Німецький енергогігант, найбільший імпортер газу Uniper ініціював арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт" у міжнародному арбітражному трибуналі у Стокгольмі та вимагає відшкодування збитків через недопостачання газу з червня.

Німецький енергогігант Uniper, який невдовзі буде націоналізований, повідомив про рекордні 40 млрд євро чистих збитків за перші 9 місяців цього року - після того, як РФ припинила поставки.

Економічна правда