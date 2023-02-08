ДБР піймало ексголову митного поста в Чорноморському порту на вимаганні хабара – Арахамія

Державне бюро розслідувань викрило колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт" на вимаганні та отриманні хабара за безперешкодний експорт зерна через "зерновий коридор".

Про це повідомив очільник фракції "Слуга народа" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Кілька годин тому ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт", який вимагав і отримав неправомірну вигоду за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів", – повідомив він.

Арахамія наголосив, що схему викрили тоді, коли український зерновий експорт триває завдяки зусиллям української сторони, зокрема військових, для роботи "зернового коридору", а бізнес "бореться за кожен долар експортної виручки".

Нагадуємо:

Наразі на посаду нового очільника митниці немає жодних прізвищ - "зараз таких кандидатів нуль", заявив раніше Арахамія.

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 1 лютого, визнав таким, що втратило чинність розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державної митної служби (ДМС) на Вячеслава Демченка.

Таким чином уряд фактично звільнив його з посади в.о. голови митної служби, до призначення на яку Демченко керував Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ДМС.