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"АвтоВАЗ" придбав завод Nissan у РФ за 1 євро з можливістю зворотного викупу

Вівторок, 7 лютого 2023, 17:44 - Олексій Павлиш

Російський автовиробник "АвтоВАЗ" закрив угоду з придбання частки колишнього заводу Nissan у Санкт-Петербурзі: частка в 99% перейшла компанії за символічною ціною в €1.

Про це повідомляє пресслужба автоконцерну.

Документи підписали 7 лютого президент "АвтоВАЗ" Максим Соколов та гендиректор ФГУП "НАМИ" Федір Назаров.

Укладена угода зберігає колл-опціон для компанії Nissan щодо зворотного викупу колишніх активів у Росії протягом 6 років, у разі ухвалення відповідного рішення в майбутньому і його схвалення з боку уряду РФ.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що японський автоконцерн Nissan передасть усі активи у Росії, включаючи завод у Санкт-Петербурзі, державі. 

Японський автоконцерн Nissan Motor заявив, що зазнає збитків у розмірі близько 100 млрд єн ($686 млн) внаслідок виходу з Росії - активи у РФ передадуть російській держкомпанії за 1 євро.

Економічна правда

авто АвтоВАЗ nissan
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