Nissan втратить від виходу з РФ майже 700 мільйонів доларів: бізнес продають за 1 євро

Японський автоконцерн Nissan Motor заявив, що зазнає збитків у розмірі близько 100 млрд єн ($686 млн) внаслідок виходу з Росії - активи у РФ передадуть російській держкомпанії за 1 євро.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву компанії.

Угода надасть Nissan право викупити бізнес протягом шести років, повідомив Мінпромторг Росії.

Продаж російських активів включатиме виробничі та дослідницькі потужності Nissan у Санкт-Петербурзі, а також центр продажів і маркетингу в Москві.

Renault, якій належить 43% акцій Nissan, підрахувала, що рішення її японського партнера призведе до зменшення чистого прибутку компанії в 331 мільйон євро за другу половину 2022 року.

Nissan призупинив виробництво на своєму заводі в Санкт-Петербурзі в березні через перебої в ланцюзі поставок. Відтоді компанія та її місцевий підрозділ стежили за ситуацією, йдеться в повідомленні.

Але "не було видно" змін у зовнішньому середовищі, сказали Nissan, що спонукало компанію прийняти рішення про вихід.

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Повідомлялось, що Renault продала свою частку в Автовазі за один рубль.

Нагадаємо:

Японський автоконцерн Nissan передасть усі активи у Росії, включаючи завод у Санкт-Петербурзі, державі.

Економічна правда