В Одесі до 40% споживачів залишаться без світла – Шмигаль

В Одесі все ще близько 280 тисяч жителів міста залишаються без світла, 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі вдалось відновити постачання електроенергії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"В місті все ще до 40% споживачів (280 тис.) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення. Але за вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі.

Фактично 90% котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень. Цілодобово тривають ремонти на підстанції, де напередодні сталася технологічна аварія", – зазначив Прем’єр.

Він додав, що до Одеси зараз прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електрики більше споживачів.

Наразі місто вже отримало 25 генераторів, ще близько 50 в дорозі. Також в Одеському районі розгорнуто 337 Пунктів незламності, 295 з них — у самому місті.

Нагадаємо:

В Одесі вчора, 4 лютого, вдалось під'єднати критичну інфраструктуру міста до енергопостачання, після двох масштабних аварій на підстанціях НЕК "Укренерго".

Через складну ситуацію зі світлом на Одещині Прем'єр-міністр доручив створити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, до міста направили всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго та газотурбінну електростанцію.

На одному з об’єктів НЕК "Укренерго" сталася друга за добу масштабна аварія, наразі Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.