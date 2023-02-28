Мінфін залучив від продажу ОВДП 13,8 мільярда

Міністерство фінансів у вівторок, 28 лютого, розмістило військових облігацій на 13,8 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Відомство розмістило ОВДП з терміном погашення 9 місяців під 15% та залучило 536 млн грн.

Від розміщення паперів з терміном погашення 1 рік під 18,5% вдалось залучити 984 млн.

Облігації з терміном погашення 1,3 року під 19% продали на 2,494 млрд.

Від розміщення паперів з терміном погашення 2,1 року під 19,6% вдалось залучити 3,317 млрд.

Також Мінфін продав облігації з терміном погашення 2,4 року під 19,7% на 3,194 млрд дол. Та облігації з погашенням через 2,7 року під 19,75% на 3,244 млрд.

"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - додали в міністерстві.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок, 21 лютого, розмістило військових облігацій на 9,5 мільярда гривень в еквіваленті.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 14 лютого, залучив від продажу військових облігацій 11,4 мільярда гривень, змінивши ставки двох гривневих паперів.