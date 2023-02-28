Бізнес закликає ООН і Туреччину забезпечити вільне судноплавство в Чорному морі

Український бізнес вийшов зі спільною заявою до сторін "зернової ініціативи" із закликом сприяти її стабільній роботі та забезпечити вільне торговельне судноплавство в Чорноморському регіоні.

Про це йдеться у спільній заяві Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати в Україні та Українського клубу аграрного бізнесу.

"Бізнес-спільнота … закликає сторони Чорноморської зернової ініціативи – ООН та Туреччину – сприяти її стабільній роботі, продовженню і розширенню Чорноморської зернової ініціативи, та забезпечити вільне торговельного судноплавство в Чорноморському регіоні", – йдеться в заяві.

Бізнес наголошує, що російські інспектори Спільного координаційного центру (СКЦ) штучно блокують роботу ініціативи та порушують вільне судноплавство в Чорному морі. Наразі 140 суден очікують на перевірку СКЦ у Босфорі, а українські порти працюють лише на 30% своєї потужності.

При цьому рух російських суден у Чорному морі не обмежується перевірками, а обсяг перевезених вантажів Азовським та Чорним морями з РФ становить близько 250 млн тонн в 2022 році.

За належної роботи ініціативи, український експорт зерна міг би бути на 30-40% більшим. Проте наразі близько 10 млн тонн с/г продукції не було відвантажено на міжнародні ринки, зокрема – в країни з високим рівнем голоду: Ефіопія, Ємен, Афганістан.

Відтак українська бізнес-спільнота закликає ООН і Туреччину:

вжити заходів для забезпечення стабільної та своєчасної роботи інспекторів в СКЦ для прискорення руху суден;

забезпечити вільне торговельне судноплавство в Чорному морі для всіх сторін або запровадити перевірку всіх російських суден;

підтримати продовження Ініціативи щонайменше на один рік з автоматичним продовженням на такі ж періоди, якщо одна сторона не повідомить про намір припинити або змінити ініціативу;

включити Миколаївський морський порт, а також інші порти та термінали, що розташовані в Бузько-Дніпровському каналі, спеціалізований морський порт "Ольвія" до Чорноморської зернової ініціативи, задля збільшення пропускної спроможності для експорту зерна.

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Нагадуємо:

Україна цього тижня звернеться до Туреччини та Організації Об'єднаних Націй з проханням розпочати переговори про продовження дії зернової угоди щонайменше на один рік та включення до угоди порту Миколаєва.

У своїй спільній заяві міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністр інфраструктури Олександр Кубраков наголошують, що інспекції російських суден у Босфорі не відбуваються, що робить можливим використання Росією торговельних суден для отримання військових вантажів.

Влітку журналісти Bloomberg також повідомляли про перевезення Росією зброї цивільними суднами.