"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі: повністю заживили критичну інфраструктуру
Понеділок, 27 лютого 2023, 18:54 -
"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі, що дозволяє енергетикам ДТЕК відновити електропостачання Одеси та Одеського району.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Станом на 17:00 вся критична інфрастуктура з електроенергією і наразі продовжуємо поступово заживлювати побутових клієнтів.
Енергетики роблять все можливе, щоб найближчим часом повністю повернути світло в регіоні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла.
Станом на 12:00 були повністю заживлені всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси.
Економічна правда