Всі розділи
Укр / Рус

"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі: повністю заживили критичну інфраструктуру

Понеділок, 27 лютого 2023, 18:54 - Олексій Павлиш

"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі, що дозволяє енергетикам ДТЕК відновити електропостачання Одеси та Одеського району.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Станом на 17:00 вся критична інфрастуктура з електроенергією і наразі продовжуємо поступово заживлювати побутових клієнтів.

Енергетики роблять все можливе, щоб найближчим часом повністю повернути світло в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла.

Станом на 12:00 були повністю заживлені всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси.

Економічна правда

Укренерго електроенергія Одеса
Матеріали за темою
Споживання електроенергії знизилося, дефіциту потужності немає – "Укренерго" 26 лютого 2023, 11:44
Дефіцит в енергосистемі відсутній 2 тижні поспіль і не прогнозується  – Укренерго 25 лютого 2023, 11:14
Дефіциту в енергосистемі немає, але в деяких областях перебої через негоду - Укренерго 22 лютого 2023, 10:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті