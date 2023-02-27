"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі: повністю заживили критичну інфраструктуру

"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі, що дозволяє енергетикам ДТЕК відновити електропостачання Одеси та Одеського району.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Станом на 17:00 вся критична інфрастуктура з електроенергією і наразі продовжуємо поступово заживлювати побутових клієнтів.

Енергетики роблять все можливе, щоб найближчим часом повністю повернути світло в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла.

Станом на 12:00 були повністю заживлені всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси.

Економічна правда