Майже вся Одеса без світла через аварійне відключення
Понеділок, 27 лютого 2023, 09:27 -
На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла.
Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК.
Зазначається, що тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район.
"Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після відбою повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні.
Нагадуємо:
Вранці 27 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу. Небезпека тривала 1 годину.