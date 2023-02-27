В Одесі частково відновили електропостачання критичної інфраструктури
Понеділок, 27 лютого 2023, 13:20 -
Станом на 12:00 повністю заживлені всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси.
Про це повідомили в ДТЕК.
Також критичну інфраструктуру частково вдалось заживити в Суворівському та Малиновському районах міста і в Одеському районі області.
"Енергетики планують повністю повернути світло всім мешканцям регіону до кінця дня. Слідкуйте за оновленням інформації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла.
Економічна правда