В Одесі частково відновили електропостачання критичної інфраструктури

Станом на 12:00 повністю заживлені всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси.

Про це повідомили в ДТЕК.

Також критичну інфраструктуру частково вдалось заживити в Суворівському та Малиновському районах міста і в Одеському районі області.

"Енергетики планують повністю повернути світло всім мешканцям регіону до кінця дня. Слідкуйте за оновленням інформації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла.

Економічна правда