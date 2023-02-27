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В Одесі частково відновили електропостачання критичної інфраструктури

Понеділок, 27 лютого 2023, 13:20 - Олексій Павлиш

Станом на 12:00 повністю заживлені всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси.

Про це повідомили в ДТЕК.

Також критичну інфраструктуру частково вдалось заживити в Суворівському та Малиновському районах міста і в Одеському районі області.

"Енергетики планують повністю повернути світло всім мешканцям регіону до кінця дня. Слідкуйте за оновленням інформації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла.

Економічна правда

Одеса ДТЕК енергетика
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