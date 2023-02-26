Індійська Adani за місяць втратила понад 145 мільярдів доларів

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За місяць вартість бізнес-імперії Гаутама Адані втратила понад 145 млрд доларів після негативного звіту американської компанії Hindenburg Research.

Про це повідомляє Financial Time.

Hindenburg Research звинуватив Adani в маніпуляціях з акціями та бухгалтерському шахрайстві. Через що більш ніж 60% вартості публічних компаній Adani та сколихнув імперію, яка охоплює порти, аеропорти та енергетику.

Криза, яка охопила широкий набір підприємств, зменшила власні статки мільярдера на 79 млрд доларів з початку року, дозволивши конкуренту індійському промисловцю Мукешу Амбані повернути собі титул найбагатшої людини в Азії.

Перед цьогорічним потрясінням Adani розширював свою імперію з шаленою швидкістю, набираючи більше боргів і просуваючись у сфери, які вимагали значних інвестицій, включаючи водневий і сонячний бізнес.

Але зараз кілька компаній Adani призупинили майбутні інвестиції, включаючи придбання вугільної електростанції за 847 млн доларів.

Нагадаємо:

Акції більшості компаній індійської Adani Group продовжили у понеділок, 30 січня, третій день падіння і скоротили капіталізацію компанії на 71 млрд доларів проти минулого тижня.

Статки індійського мільярдера, найбагатшого бізнесмена Азії Гаутама Адані за два дні скоротились майже на $45 млрд через падіння акцій його компанії Adani Group.

Акції різко впали після негативного звіту американської компанії Hindenburg Research.

Так, 24 січня американська компанія опублікувала звіт за результатами дворічного розслідування про чисельні звинувачення у корпоративних зловживаннях компаній магната.