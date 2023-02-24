Новини 24 лютого: обшуки в банку Гінера, перші зміни до держбюджету-2023

Про обшуки в банку Гінера. Співробітники ДБР провели обшуки у членів правління та наглядової ради і в офісі комерційного банку, бенефіціарним власником якого є росіянин, президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.

Про бюджет. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8399 щодо збільшення видатків Державного бюджету на 5,5 млрд грн - це перші зміни до держбюджету-2023.

Про FATF. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF у п’ятницю, 24 лютого, повністю призупинила членство Росії в організації.

Про санкції. Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії, який має закрити можливості для експорту всього, що Кремль використовує для війни, а також проти нових фізичних осіб - у тому числі посадовців "Росатому" та ще двох компаній російського ВПК.

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі знову не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії в п’ятницю – день, коли обмеження вже мали набути чинності.

Про втрати олігархів РФ. За рік великої війни Росії проти України 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу втратили 67 мільярдів доларів або 20% від своїх сукупних статків.

Ексклюзив ЕП

Російський терор не досяг цілі: як енергетичний сектор витримав рік великої війни і встає на ноги

Ні ракетні удари, ні блекаути не зламали енергосистему. ЕП нагадує, як галузь пережила рік російського вторгнення та яку ціну за це заплатила.