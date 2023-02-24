Рада схвалила перші зміни до держбюджету-2023

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8399 щодо збільшення видатків Державного бюджету на 5,5 млрд грн - це перші зміни до держбюджету-2023.

Про це повідомила у Facebook народний депутат, голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

За її словами, закон забезпечує фінансування для новостворених Мінвідновлення та Державного агентства відновлення. Також він передає Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд) до Мінвідновлення.

Раніше повідомлялось, що 445,6 млн грн планують залучити завдяки грантовій допомозі та допомозі урядів іноземних держав; 1,27 млрд грн - повернути з Фонду соцстрахування; решта 3,84 млрд грн - додаткові зовнішні запозичення.

Підласа додала, що до другого читання додали кілька змін.

"Передбачили можливість компенсації (страховку) для власників морських суден та суден, які ходять у внутрішніх водах у разі, якщо вони отримують пошкодження чи будуть знищені Росією. Загальний обсяг компенсацій - до 20 млрд грн в цьому році (до прикладу, середня вартість суден, які заходили в Одеські порти в рамках "зернової угоди" - 13 млн доларів). Джерелом виплат Кабміну дозволяється використовувати Дорожній фонд.

Додали ще одне джерело наповнення Фонду ліквідації - продаж активів російських олігархів по закону "Про санкції", - написала вона.

Також, за її словами, зробили взаємозалік для Пенсійного фонду (1,8 млрд грн). "Вони повертають гроші, які були виділені в ковід на поворотній основі для Фонду соцстраху (нині приєднаний до ПФУ), і ми їх одразу розподіляємо на пенсії. Розблоковує ці кошти для виплати пенсій", - заявила голова бюджетного комітету.

При цьому нові напрями використання Фонду ліквідації: будівництво житла для тих, хто втратив житло, і компенсації за знищене житло, а також можливість відновлення об’єктів військової нфраструктури.

Також, за її словами, зал підтримав правку нардепа Ярослава Железняка про те, що у виняткових випадках кошти Фонду ліквідації можуть використовувати на потреби оборони.

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