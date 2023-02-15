СБУ не дала російським олігархам Шелкову і Чемезову уникнути націоналізації своїх активів

Служба безпеки України викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

Йдеться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг "Інвест Агро", які за матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд передав у власність України.

Як встановила СБУ, після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно "приховати":

більше ніж 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;

6 вагонів з агропродукцією;

понад 5 з половиною тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;

майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

Загальна вартість продукції становить 150 млн грн.

"Для реалізації оборудки задіяли афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями.

У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні плани і запобігли їм", - йдеться у повідомленні.

Зазначаються, що тривають комплексні дії для встановлення кола осіб, причетних до схеми, та їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо:

Рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в дохід держави стягнули всі активи ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" на 2 мільярди гривень, власником якого є російський олігарх Михайло Шелков.

Економічна правда