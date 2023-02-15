СБУ не дала російським олігархам Шелкову і Чемезову уникнути націоналізації своїх активів
Служба безпеки України викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні.
Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.
Йдеться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг "Інвест Агро", які за матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд передав у власність України.
Як встановила СБУ, після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно "приховати":
- більше ніж 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;
- 6 вагонів з агропродукцією;
- понад 5 з половиною тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;
- майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.
Загальна вартість продукції становить 150 млн грн.
"Для реалізації оборудки задіяли афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями.
У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні плани і запобігли їм", - йдеться у повідомленні.
Зазначаються, що тривають комплексні дії для встановлення кола осіб, причетних до схеми, та їх притягнення до відповідальності.
Нагадаємо:
Рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в дохід держави стягнули всі активи ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" на 2 мільярди гривень, власником якого є російський олігарх Михайло Шелков.
Економічна правда