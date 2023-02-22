На Amazon - бум на книги, написані ChatGPT: одна з них розповідає про фінансову грамотність дітям

На Amazon почали продавати друковані та електронні версії книг, написані штучним інтелектом (ШІ) ChatGPT або в співавторстві з ним.

Про це пише Reuters.

Скориставшись можливостями ШІ свою першу книгу написав продавець зі штату Нью-Йорк Бретт Шиклер.

Використовуючи програмне забезпечення ШІ, яке може генерувати блоки тексту з простих підказок, Шиклер створив 30-сторінкову ілюстровану дитячу електронну книгу за лічені години, запропонувавши її для продажу в січні через видавничий підрозділ Amazon.

У цьому виданні білка Семмі, відтворена також за допомогою штучного інтелекту, дізнається від своїх лісових друзів про економію грошей після того, як натрапила на золоту монету.

За історією, вона виготовляє скарбничку у формі жолудя, інвестує в бізнес з торгівлі жолудями та сподівається одного дня купити камінь для шліфування жолудів. Таким чином Семмі стає найбагатшою білкою в лісі, і "ліс почав процвітати".

Книга "Мудра маленька білочка: історія про заощадження та інвестиції", доступна в магазині Amazon Kindle за 2,99 долара або 9,99 долара за друковану версію.

Як розповів Шиклер, з її продажу він отримав менше 100 доларів. Хоча це може здатися небагато, цього достатньо, щоб надихнути його писати інші книги за допомогою програмного забезпечення.

Станом на середину лютого в магазині Amazon Kindle було понад 200 електронних книг, у яких ChatGPT вказано як автор або співавтор, зокрема "Як писати та створювати вміст за допомогою ChatGPT", і їхня кількість щодня зростає.

Крім цього, на Amazon навіть з’явився новий піджанр: книги про використання ChatGPT, повністю написані ChatGPT.

Однак через характер сервісу й те, що багато авторів не повідомляють про те, що вони його використовували, майже неможливо отримати повну інформацію про те, скільки електронних книг може насправді бути написано ШІ.

Нагадуємо:

Чат-бот від стартапу OpenAI тепер доступний в Україні, проте не працюватиме на тимчасово окупованих РФ територіях.

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