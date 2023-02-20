"Армія відновлення": безробітним виплатили вже понад 40 мільйонів

До виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" вже залучили майже 6,5 тисяч безробітних, за що держава вже виплатила їм 40 млн грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"З початку цього року до "Армії відновлення" було залучено майже 3 тисячі безробітних, які виконують суспільно корисні роботи.

Нещодавно такі роботи було розпочато в Миколаївській області, яка стала одинадцятим регіоном, що долучився до проєкту. Загалом з його старту восени 2022 року майже 6,5 тисяч безробітних отримали від держави оплату за виконання робіт з відновлення на загальну суму 40 млн грн", - розповіла заступниця міністра.

За її словами, найбільше безробітних залучено до "Армії відновлення" в Полтавській області - 2018 осіб, Київській - 1099 осіб, Сумській - 1064 особи, Донецькій - 938 осіб.

За виконання таких робіт вони отримують оплату в розмірі щонайменше 6700 грн, що є більшим, ніж середній розмір виплати допомоги з безробіття, який отримує людина, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, додали в Мінекономіки.

При цьому види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону.

Зокрема, безробітних залучають до розбору завалів і відновлення житлових будинків, пошкоджених в результаті бойових дій, облаштування підвальних приміщень під укриття, фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим, плетіння маскувальних сіток, надання соціальних послуг в Пунктах незламності.

Проєкт "Армія відновлення" був запроваджений Урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт, нагадали в міністерстві.

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Нагадуємо:

Уряд активізував механізм залучення безробітних до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Повідомлялось, що до виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" залучено вже майже 4,5 тисячі безробітних у дев'яти регіонах.

У рамках проєкту "Армія відновлення" держава вже виплатила безробітним понад 30 млн грн за виконання суспільно корисних робіт.

У рамках проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт уже залучили понад 6 тисяч безробітних.

Економічна правда