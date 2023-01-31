"Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів

У рамках проєкту "Армія відновлення" держава вже виплатила безробітним понад 30 млн грн за виконання суспільно корисних робіт.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"На сьогодні до "Армії відновлення" залучено вже понад 5 тисяч безробітних у 10 областях. Держава виплатила їм за виконання суспільно корисних робіт понад 30 млн грн, в тому числі з початку 2023 року - 6,3 млн грн", - розповіла Бережна.

За її словами, цього року уряд збільшив фінансування на виконання таких робіт до 104 млн грн.

"І сподіваємось, що інші регіони, в яких ще не здійснюються суспільно корисні роботи, найближчим часом долучаться до цього проєкту, а в областях, де вони вже розпочаті, активніше залучатимуть до них безробітних", - додла заступниця міністра.

За її словами, до виконання таких робіт найбільше безробітних нині залучено в Полтавській області - майже 1500 осіб, Сумській - понад 1000 осіб, Київській - понад 900 осіб, Донецькій - 710 осіб.

При цьому види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону.

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Зокрема, безробітних залучають до розбору завалів і відновлення житлових будинків, пошкоджених в результаті бойових дій, облаштування підвальних приміщень під укриття, фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим, плетіння маскувальних сіток.

За виконання таких робіт вони отримують щонайменше 6700 грн, що є більшим, ніж середній розмір виплати допомоги з безробіття.

Бережна також розповіла, що серед безробітних, яких залучають до "Армії відновлення", є як чоловіки, так і жінки в майже рівній пропорції, більшість з них - люди в найбільш працездатному віці 35-50 років, за професійною групою це переважно кваліфіковані робітники (сільського та лісового господарства, робітники з інструментом, робітники з обслуговування технологічного устаткування та машин).

Проєкт "Армія відновлення" був запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.

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Нагадуємо:

Уряд активізував механізм залучення безробітних до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Повідомлялось, що до виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" залучено вже майже 4,5 тисячі безробітних у дев'яти регіонах.

Економічна правда