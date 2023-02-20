Українські атомники ЗАЕС не погоджуються працювати на "Росатом": термін підписання "контрактів" продовжили

Українські працівники ЗАЕС відмовляються працювати на окупантів, тому фейкова керуюча компанія станції, заснована "Росатомом", продовжила термін підписання контрактів до 1 квітня.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Попри те, що працівники тимчасово окупованої Запорізької АЕС вже рік у надскладних умовах перебувають під шаленим тиском рашистів, вони продовжують зберігати вірність Україні та не пристають на ворожі умови. Саме тому окупанти подовжили до 1 квітня термін підписання контрактів із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", афілійованим з Росатомом", – зазначають в компанії.

В Енергоатомі пояснили, що в такий спосіб загарбники нібито демонструють черговий "жест доброї волі", але насправді розуміють, що чи не весь критично важливий для роботи станції персонал, який залишився в Енергодарі, не погоджується працювати на росію.

"Так зване подовження – це вимушена дія, адже без кваліфікованого персоналу станція не зможе функціонувати", – додали в компанії.

Нагадуємо:

Українські атомники, які працюють на тимчасово окупованій ЗАЕС відмовились навчати завезених окупантами представників Калінінської АЕС та співпрацювати з росіянами.

Росіяни розмістили понад 600 мобілізованих та курсантів у бомбосховищі Запорізької АЕС, а на покрівлі одного з енергоблоків облаштували кулементу позицію.