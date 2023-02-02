 Новини 2 лютого: Україна ввійде в "Єдиний ринок" ЄС, P&G віднесли до міжнародних спонсорів війни

Про дефіцит бюджету. У січні державний бюджет зведено з дефіцитом у 72,3 млрд грн, зокрема загальний фонд – у 78,9 млрд грн, що вдвічі менше розпису.

Про арешт активів. Високий Суд Лондона розширив можливості для всесвітнього арешту активів ексакціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про P&G. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло корпорацію Procter&Gamble до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про втрати від війни. Прем’єр-міністр стверджує, що вартість повоєнного відновлення втрат, понесених Україною через російську агресію, перевищила 600 млрд євро.

Про "єдиний ринок". За підсумками спільного засідання українського уряду та Європейської комісії в Києві в четвер було підписано угоду про участь України в програмі ЄС "Єдиний ринок".

Ексклюзив ЕП

"Воювали б зараз за Дніпро, а не за Бахмут". Як "весільні дрони" допомагають Силам оборони

Як використовують комерційні дрони військові, яка середня тривалість життя "квадрокоптера" на фронті та чи можна їх замінити у випадку критичного дефіциту на ринку?