Бюджет січня звели з дефіцитом у 70 мільярдів

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У січні державний бюджет зведено з дефіцитом у 72,3 млрд грн, зокрема загальний фонд – у 78,9 млрд грн, що вдвічі менше розпису.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Так, за січень до загального фонду державного бюджету надійшло 104,4 млрд гривень. Серед податкових та митних платежів найбільше бюджет отримав від сплати ввізного податку на додану вартість (24,4 млрд грн), ПДВ з вироблених в Україні товарів (11,8 млрд грн), ПДФО та військового збору (11,3 млрд грн).

Крім того, з ренти за користування надрами отримано 5,6 млрд грн, зі сплати акцизів – 5,3 млрд грн, ввізного та вивізного мита – 2 млрд грн, а з податку на прибуток – 1,2 млрд грн.

У січні також до загального фонду надійшло 36,6 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у січні 2023 року становили 32,4 млрд грн.

Січневі видатки при цьому становили 193,7 млрд грн, зокрема загального фонду – 183,6 млрд грн, або 80,6% від розпису звітного періоду.

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За січень 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 72,3 млрд грн, зокрема загальний фонд – у сумі 78,9 млрд грн, проти запланованого розписом дефіциту у сумі 158,6 млрд гривень.

Державні запозичення до загального фонду у січні сягали 160,1 млрд грн, або 54,7% плану на місяць. Зокрема, від розміщення ОВДП залучено 41,4 млрд грн, із зовнішніх джерел – 118,7 млрд грн (3 млрд євро) макрофінансової допомоги від ЄС.

Платежі з погашення державного боргу становили 12,8 млрд грн (98,2% плану), платежі з обслуговування – 0,6 млрд грн (27,2% плану).