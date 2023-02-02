Корпорація Procter&Gamble потрапила до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло корпорацію Procter&Gamble до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє Рада економічної безпеки.

Підставою для внесення компанії в цей список стало те, що корпорація продовжує працювати в Росії, сплачує податки до бюджет та навіть сприяє мобілізаційним заходам. Докази цього НАЗК надала Рада економічної безпеки.

У березні 2022 року компанія заявила про скорочення асортименту на російському ринку до товарів для здоров’я та гігієни. У серпні з’явилась інформація, що P&G більше не вкладає кошти в розвиток бізнесу в Росії.

Однак на території країни-агресорки продовжують працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G та завод з виготовлення лез та станків для гоління Gillette.

Отже, корпорація продовжує заробляти на ринку РФ та робити внесок у держбюджет країни-агресора. Лише за 2021 компанія сплатила близько 5,2 млн дол у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тисяч росіян.

Після своєї заяви про зменшення присутності в Росії у березні минулого року, P&G підняла ціни на власні товари в РФ на 40%. Таким чином компанія майже знівелювала втрату доходу від скорочення портфеля брендів.

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У РЕБ зазначають, що згідно з даними звіту компанії за 2022 рік, за рахунок такого підвищення цін на продукцію зросли органічні продажі компанії в Росії.

Також компанія сприяє мобілізації, адже згідно з законодавством РФ, корпорації, які працюють в Росії, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

Procter&Gamble належать такі дочірні підприємства та бренди:

Gillette;

Fairy;

Tide;

Ariel;

Lenor;

Mr. Proper;

Pampers;

Always;

Head & Shoulders;

Pantene,;

Old Spice;

Hugo Boss;

Max Factor та інші.

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Економічна правда