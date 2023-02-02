Прибуток Shell торік збільшиться більш ніж удвічі до рекордних 40 мільярдів доларів

Енергогігант Shell отримав рекордний прибуток в 40 млрд доларів у 2022 році завдяки зростанню цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Reuters.

"Рекордні прибутки, які зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком, відображають показники американських конкурентів, про які ті повідомили раніше цього тижня, і, безсумнівно, посилять тиск на уряди з метою подальшого підвищення податків у цьому секторі", - пише агентство.

"Ми маємо намір залишатися дисциплінованими, забезпечуючи при цьому переконливі прибутки для акціонерів", - заявив генеральний директор Shell Ваель Саван.

Shell також прозвітувала про рекордний прибуток у четвертому кварталі у розмірі $9,8 млрд на тлі значного відновлення доходів від торгівлі скрапленим природним газом (СПГ), що перевершило прогнози аналітиків про прибуток у $8 млрд.

"Річний прибуток досяг $39,9 млрд, що більш ніж удвічі більше, ніж роком раніше, і значно перевищує попередній рекорд 2008 року в $31 млрд", - підкреслює Reuters.

Зростанню, зокрема, сприяли вищі ціни на нафту і газ, висока маржа нафтопереробки та сильні показники торгового бізнесу Shell.

ВІДЕО ДНЯ

Прибуток підрозділу СПГ досяг рекордного рівня в $6 млрд, чому сприяли високі загальні прибутки від торгівлі на тлі волатильності цін на газ, незважаючи на збитки в третьому кварталі, і різке падіння обсягів скраплення через перебої в роботі заводів з виробництва СПГ.

"Війна в Україні спричинила величезну волатильність на нафтових, газових та енергетичних ринках по всьому світу, від чого Shell та її конкуренти отримали вигоду завдяки своїй великій глобальній присутності та провідним торговельним операціям.

Уряди, які борються зі стрімким зростанням рахунків за енергоносії, відреагували на це введенням надзвичайних податків на енергетичний сектор. Shell заявила, що очікує понести близько 2,4 мільярда доларів бухгалтерських витрат, пов'язаних з цими податками, у 2022 році", - резюмує видання.

Нагадаємо:

Нафтогігант Shell закрив угоду з російським "Лукойлом" щодо продажу російського бізнесу, включно з мережею автозаправних станцій та заводу з виробництва мастильних матеріалів.

Енергетичний гігант Shell заявив, що виконавчі директори, управлінський та технічний персонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-2".

Економічна правда