Shell продає свою частку у спільній з "Газпромом" сибірській компанії
Енергогігант Shell підписав документи з російською компанією "Газпром нефть" щодо продажу 50% ТОВ "Салим Петролеум Девелопмент" (СПД), що займається розробкою родовищ на Салимі на заході Сибіру.
Про це йдеться у квартальному звіті Shell.
"22 грудня 2022 року Shell підписала з "Газпром нефть" документи про продаж своєї 50%-ї частки в Salym Petroleum.
Завершення угоди залежить від отримання низки дозволів у РФ", - заявили в компанії.
Shell також заявила, що її контракти на купівлю російського газу і нафтопродуктів завершилися наприкінці 2022 року. Припинено всі довгострокові закупівлі нафти з РФ у сторонніх організацій.
При цьому у британської компанії зберігаються два довгострокові контракти з російськими компаніями на закупівлю СПГ. Однак у третьому кварталі один із контрагентів зупинив поставки.
Раніше було відомо, що у Shell International Trading Middle East є контракт з європейською "дочкою" "Новатеку" Novatek Gas & Power на 0,9 млн тонн на рік з проєкту "Ямал СПГ". Ще один контракт стосується поставок СПГ із "Сахаліну-2", з якого Shell має намір вийти.
"Салим Петролеум Девелопмент" (раніше Salym Petroleum Development) створили в 1996 році. Воно має шість ліцензій на родовища Салимської групи, де запаси нафти становлять 140 млн тонн.
Нагадаємо:
Нафтогігант Shell закрив угоду з російським "Лукойлом" щодо продажу російського бізнесу, включно з мережею автозаправних станцій та заводу з виробництва мастильних матеріалів.
Енергетичний гігант Shell заявив, що виконавчі директори, управлінський та технічний персонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-2".
Економічна правда