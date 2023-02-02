Shell продає свою частку у спільній з "Газпромом" сибірській компанії

Енергогігант Shell підписав документи з російською компанією "Газпром нефть" щодо продажу 50% ТОВ "Салим Петролеум Девелопмент" (СПД), що займається розробкою родовищ на Салимі на заході Сибіру.

Про це йдеться у квартальному звіті Shell.

"22 грудня 2022 року Shell підписала з "Газпром нефть" документи про продаж своєї 50%-ї частки в Salym Petroleum.

Завершення угоди залежить від отримання низки дозволів у РФ", - заявили в компанії.

Shell також заявила, що її контракти на купівлю російського газу і нафтопродуктів завершилися наприкінці 2022 року. Припинено всі довгострокові закупівлі нафти з РФ у сторонніх організацій.

При цьому у британської компанії зберігаються два довгострокові контракти з російськими компаніями на закупівлю СПГ. Однак у третьому кварталі один із контрагентів зупинив поставки.

Раніше було відомо, що у Shell International Trading Middle East є контракт з європейською "дочкою" "Новатеку" Novatek Gas & Power на 0,9 млн тонн на рік з проєкту "Ямал СПГ". Ще один контракт стосується поставок СПГ із "Сахаліну-2", з якого Shell має намір вийти.

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"Салим Петролеум Девелопмент" (раніше Salym Petroleum Development) створили в 1996 році. Воно має шість ліцензій на родовища Салимської групи, де запаси нафти становлять 140 млн тонн.