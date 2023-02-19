Гендиректор РГК Фірташа звільнився з посади

Олег Никоноров звільнився з посади генерального директора Регіональної газової компанії (РГК) Дмитра Фірташа.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора був мій останній день роботи на посаді керівника РГК.

Я дякую всій команді РГК разом з якою мав можливість всі ці роки докорінно модернізувати газову галузь та створювати комфорт для мільйонів людей", – написав Никоноров.

РГК — виробнича-технологічна компанія, яка спеціалізується на операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. РГК Фірташа донедавна контролювала 20 з 43 газорозподільчих мереж (ГРМ) або так звані облгази. Сумарно підконтрольні бізнесмену оператори ГРМ розподіляли близько 70% газу в країні.

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням ДБР суд передав до управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем.

Підставою для такого рішення стала справа Державного бюро розслідувань щодо стягнення орендної плати з облгазів за право користування газовими мережами. Збитки держави оцінили в майже 1,5 млрд грн.

Нагадуємо:

У понеділок, 16 січня, у компаніях "Дніпрогаз" та "Харківгаз", що входять до групи РГК Дмитра Фірташа, проходили слідчі дії Національної поліції.