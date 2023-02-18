Microsoft планує  запустити рекламу на Bing, який використовує алгоритм ChatGPT

Microsoft провела зустрічі з рекламними агентствами, де розповіла, як саме планує інтегрувати рекламу в оновлену пошукову систему Bing, яка працює на основі мовної моделі ШІ за аналогією ChatGPT.

Про це повідомляє Reuters.

"На зустрічі з великим рекламним агентством цього тижня Microsoft продемонструвала Bing і показала як інтегрувати платні посилання у відповідях на результати пошуку.

Компанія заявила, що бере традиційні пошукові оголошення, в яких бренди платять за те, щоб їхні вебсайти або продукти з’являлися в результатах пошуку за ключовими словами, пов’язаними з їхнім бізнесом, і вставляє їх у відповіді, створені чат-ботом Bing", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, Microsoft також планує інший формат реклами в чат-боті, який буде орієнтований на рекламодавців у певних галузях. Наприклад, коли користувач вводить запит: "Які найкращі готелі в Мексиці?", може з’явитися реклама готелів.

Новий Bing, доступ до якого очікують мільйони людей, є потенційно вигідною можливістю для Microsoft. Під час презентації для інвесторів і преси минулого тижня компанія заявила, що кожен відсоток частки ринку, який вона отримує на ринку пошукової реклами, може принести ще 2 мільярди доларів доходу від реклами.

Попри ранні тести, Microsoft не надала графік, коли бренди зможуть безпосередньо купувати рекламу в чат-бот.

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Нагадаємо:

Чат-бот від стартапу OpenAI тепер доступний в Україні, проте не працюватиме на тимчасово окупованих РФ територіях.

Корпорація Google оголосила про проведення презентації "Google presents: Live from Paris", присвячену пошуку та картам, подія має відбутися 8 лютого.