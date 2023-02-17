"Нафтогаз" планує відкрити три магазини товарів для дому у Києві

"Нафтогаз", який раніше запустив онлайн-магазин товарів для дому, у першому півріччі планує відкрити три фізичні магазини у Києві, а згодом розширятися по всій Україні.

Про це директор газопостачальної компанії "Нафтогаз України" Сергій Бєляєв розповів у коментарі Forbes Україна.

Так, компанія планує відкриття мережі центрів обслуговування клієнтів у Києві і по всій Україні, де буде продавати техніку та пропонувати сервісне обслуговування.

Перші три клієнтські центри мають з’явитися у Києві у першому півріччі: "Зараз шукаємо приміщення", – уточнює Бєляєв. Всього "Нафтогаз" хоче відкрити десятки клієнтських просторів у всіх обласних центрах.

З цією метою компанія планує розширити штат, адже у кожній офлайн-точці працюватиме принаймні дві людини.

У центрах площею до 200 кв. м "Нафтогаз" планує продавати котли, газові колонки, газові плити, пропонувати послуги зі встановлення і обслуговування обладнання. Зазначається, що асортимент товарів частково буде таким, як в онлайн-магазині.

За словами Бєляєва, державна компанія витратила 10 тисяч доларів на запуск сайту, а відкриття одного клієнтського центру обійдеться в рази дорожче, зазначає він.

Як розповіли виданню в одній із великих торговельних мереж з продажу побутової техніки, вартість оформлення магазину площею 750–1000 кв. м без оренди та вартості товарного запасу становить близько 9 млн грн. Таким чином, якщо "Нафтогаз" відкриє по одному клієнтському центру в кожному підконтрольному обласному центрі, на це піде понад сотня мільйонів гривень.

Бєляєв відмовився назвати суму інвестицій у мережу магазинів. Строк окупності становитиме до чотирьох років, прогнозує він.

Нагадуємо:

У січні газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запустила власну онлайн-плаформу з продажів техніки та приладів для дому.

Торік повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" у вересні розпочинав пілотний запуск автозаправних комплексів арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO – перша черга з 30 АЗС запрацює у Києві та області.