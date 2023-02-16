Із початку року до бюджету від приватизації надійшло 645 мільйонів – нардепка

Із початку року до державного бюджету від приватизації держмайна надійшло 645 млн грн, з них 464 млн грн - тільки за 14 днів лютого.

Про це повідомила у Facebook народна депутатка, голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

"Після невеликої паузи в січні, Фонд виходить на середні показники минулого року (і сподіваюсь перевершить їх). Після запуску малої приватизації по новому закону у вересні минулого року, до державного бюджету щомісяця надходило в середньому близько 470 млн грн.

Всього в 2022 році на аукціонах малої приватизації держава заробила 1,7 млрд грн", - написала Підласа.

Вона нагадала, що найдорожчими об’єктами, за які вже надійшли кошти цього року, стали Усть-Дунайський порт (201 млн грн), готель "Власта" у Львові (115 млн грн), Сторонибабський спиртзавод (142 млн грн) та Жовтневий спиртзавод (85 млн грн).

Нагадаємо:

Фонд держмайна 3 березня проведе приватизаційний аукціон з продажу "Білгород-Дністровського морського торговельного порту". Стартова ціна - 187,6 млн грн (без ПДВ).

Морський порт "Усть-Дунайськ" продали на аукціоні у вівторок, 17 січня, за 201 мільйон гривень – приватизація морського порту відбулась вперше в історії України.

Економічна правда