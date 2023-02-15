У Верховній Раді обговорять обшуки у MacPaw

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що звернувся до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з проханням розглянути ситуацію з обшуками в ІТ-компанії MacPaw на засіданні.

Про це Арахамія заявив у своєму Telegram.

Нардеп заявив, що у фракції обурені обшуками в одній з найбільших ІТ-компаній країни та у її власника. "Земельна ділянка не може бути причиною зупинки роботи бізнесу", – написав він та додав, що цей інцидент не можна залишати без реакції.

Тому він направив звернення до голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності "з проханням у межах демократичного парламентського контролю розглянути цей випадок на засіданні Комітету за участі правоохоронців та представників ІТ-компанії".

За результатами такої зустрічі, вважає він, влада зможе запропонувати можливі варіанти реагування "для того, щоб такі випадки більше не повторювалися".

Нагадуємо:

В офісі IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника Олександра Косована проходять обшуки через земельні ділянки, які компанія придбала в 2016-2021 роках.

Голова Мінцифри Михайло Федоров, коментуючи обшуки в IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника, заявив, що "йому соромно" і що "не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі".

У Нацполіції заявили, що обшуки в IT-компанії MacPaw здійснюються за фактом збільшення без спеціального дозволу берегової лінії. У Нацполіції кажуть, що результаті таких дій державі завдано збитків на понад 12,5 млн грн.