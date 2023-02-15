Обшуки в MacPaw тривають: справа стосується земельних ділянок під Києвом

Станом на 16:30 середи обшуки в IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника та CEO Олександра Косована досі тривають - слідчі дії пов’язані із земельними ділянками, які MacPaw придбала у період з 2016 по 2021 роки.

Про це пише AIN.UA.

Спочатку видання повідомило, що станом на 14:00 обшуки продовжуються, правоохоронці продовжують вилучати техніку та документи.

"Станом на 16:30 обшуки досі тривають", - додали в AIN.UA.

"Обшуки проводять співробітники Спеціалізованної екологічної прокуратури, Головне слідче управління Національної поліції та оперативні працівники", - йдеться у повідомленні.

За словами Косована, до обшуку компанія надала всі необхідні документи слідчим, тож він вважає, що обшуки в цьому випадку - необов’язковий захід.

У коментарі dev.ua Косован заявив, що в його будинку вилучили компютерну техніку, а в офісі також обшуки.

Косован також опублікував у Facebook фото коробки з-під системного блока з підписом: "Запакували інвестиції".

Косован уточнив, що правоохоронці показали йому ухвалу на обшук: і там є адреса офісу та будинку.

Як пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані судового реєстру, правоохоронці мають претензії до ТОВ "Макпау Проперті Менеджмент" через ймовірні порушення у процесі будівництва комплексу відпочинку "IT-Relax" на території Циблівської сільської об'єднаної громади у Бориспільському районі на Київщині.

Кримінальне провадження було відкрито у червні 2021 року. Основні звинувачення - нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський написав у Facebook, що MacPaw "в образу не дамо", а член фінансового комітету Ради Ярослав Железняк заявив про готовність "винести це питання на засідання нашої ТСК (тимчасової слідчої комісії - ред.)".

Згодом Косован повідомив у коментарі dev.ua, що обшук завершено.

"Після розголосу, прохололи, з офісу нічого не вилучали", - сказав він. Із дому, за його словами, вилучили iMac, та копії документів.

Нагадаємо:

В офісі IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника Олександра Косована проходять обшуки через земельні ділянки, які компанія придбала в 2016-2021 роках.

Економічна правда