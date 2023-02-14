Інфляція в США знову сповільнилася, але менше, ніж очікувалося

Індекс споживчих цін у США в січні зріс на 6,4% у річному вимірі – повільніше, ніж очікувалося, що може спричинити більш жорстке рішення Федрезерву щодо облікової ставки.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з консенсус-прогнозом агентства Reuters, економісти очікували уповільнення індексу споживчих цін до 6,2% з 6,5%, зафіксованих у грудні. Інфляція поступово уповільнювалася у США в останні місяці, проте такий січневий показник символізує, що поліпшення ситуації зі зростанням цін в країні майже зупинилося.

Без урахування цін на енергоносії та продукти харчування базовий показник ІСЦ зріс на 5,6% в річному вимірі в січні, що також дещо нижче за 5,7% у попередньому місяці. Це співставно з очікуваннями економістів щодо зростання показника на 5,5% у річному вимірі.

Цього місяця ринок пильно стежив за показниками інфляції у США, адже звіт про зайнятість в країні за минулий місяць породив очікування, що ФРС, ймовірно, доведеться більш агресивно посилювати монетарну політику.

На цьому тлі знизилися також ціни на нафту, оскільки енерготрейдери очікують потенційного ослаблення попиту у разі більш агресивного посилення політики ФРС.

Нагадуємо:

Федеральна резервна система США продовжила цикл підвищення ставок, проте знову уповільнила темп – після місяців підвищення на 0,5-0,75 відсоткових пункта у січні ставка зросла на 0,25 в.п.