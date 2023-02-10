Кабмін звільнив першого заступника глави Мінекономіки Кудіна: зосередиться на паливному фронті
П'ятниця, 10 лютого 2023, 18:55 -
Кабінет міністрів звільнив Дениса Кудіна з посади першого заступника міністра економіки.
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 10 лютого, повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
Кудін працював першим заступником глави Мінекономіки з листопада 2021 року, до цього він був заступником і першим заступником голови Фонду держмайна.
Як пояснив сам Кудін у Facebook, його "особистий наступник крок - повністю зосередитися на паливному фронті".
Економічна правда