Кабмін звільнив першого заступника глави Мінекономіки Кудіна: зосередиться на паливному фронті

Кабінет міністрів звільнив Дениса Кудіна з посади першого заступника міністра економіки.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 10 лютого, повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Кудін працював першим заступником глави Мінекономіки з листопада 2021 року, до цього він був заступником і першим заступником голови Фонду держмайна.

Як пояснив сам Кудін у Facebook, його "особистий наступник крок - повністю зосередитися на паливному фронті".

Економічна правда