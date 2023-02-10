Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін звільнив першого заступника глави Мінекономіки Кудіна: зосередиться на паливному фронті

П'ятниця, 10 лютого 2023, 18:55 - Економічна правда

Кабінет міністрів звільнив Дениса Кудіна з посади першого заступника міністра економіки. 

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 10 лютого, повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Кудін працював першим заступником глави Мінекономіки з листопада 2021 року, до цього він був заступником і першим заступником голови Фонду держмайна.

Як пояснив сам Кудін у Facebook, його "особистий наступник крок - повністю зосередитися на паливному фронті".

Економічна правда

Кабмін Мінекономіки
Матеріали за темою
Конфісковані російські активи продаватимуть на аукціонах за механізмом малої приватизації  10 лютого 2023, 18:57
Уряду рекомендують скасувати майже половину ліцензій для бізнесу у сфері довкілля, решту - осучаснити 10 лютого 2023, 14:51
"єРобота": цьогоріч планують видати ще 7 тисяч мікрогрантів на старт і розвиток бізнесу 8 лютого 2023, 12:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті